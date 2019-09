Mehrheit der Türken begrüßt Kauf der russischen Flugabwehr-Raketensysteme S-400

An der Untersuchung, die vom 19. bis zum 30. August 2019 in 26 Provinzen der Türkei durchgeführt wurde, nahmen 1721 Menschen teil. Die Teilnehmer erhielten Fragen zu aktuellen Problemen in der Innen- und Außenpolitik. Die Fehlerquote ist nicht bekannt.

In der Bewertung befürworteten 74,9% der Befragten den Ankauf des S-400, 14,9% waren dagegen, 7,3% enthielten sich.

Auf die Frage, welche Länder der Türkei gegenüber wohlgesinnt oder feindselig seien, sahen 94,5% der Befragten die USA als feindselig an. Als zugewandte Länder wurden Aserbaidschan (83%), Russland (16,3%) und China (10,2%) angegeben.

Eine frühere Umfrage der ADA sagte den Sieg des Oppositionellen Ekrem İmamoğlu (Republikanische Volkspartei CHP) bei den Wahlen zum Oberbürgermeister von Istanbul voraus.

Die Lieferungen der neusten Flugabwehrsysteme, die eine Krise zwischen der Türkei und den USA auslöste, begannen Mitte Juli. Laut dem türkischen Staatspräsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, werden die russischen Fla-Raketensysteme im April 2020 in Betrieb genommen.

Washington forderte eine Aufkündigung des Deals und bot im Gegenzug seinen Flugabwehrkomplex Patriot an. Darüber hinaus drohten die USA, keine Kampfjets des Typs F-35 zu liefern und Sanktionen gegen die Türkei gemäß dem CAATSA (ein Bundesgesetz der Vereinigten Staaten von Amerika, das bereits vorher bestehende Sanktionen gegen den Iran, Nordkorea und Russland verschärft – Anm. d. Red.) zu verhängen. Ankara war zu keinen Zugeständnissen bereit.

mk/ae/sna