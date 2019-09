"Es geht nicht um Stimmungen, sondern um Stimmen" - Sebastian Kurz warnt ÖVP Anhänger vor Leichtsinn

ÖVP - Chef Sebastian Kurz hat auf einer Abschlussveranstaltung des Wahlkampfes seiner Partei in Wien davor gewarnt, wegen guter Umfragewerte zu sorglos zu sein. Die Wahlen zum Europäischen Parlament hätten gezeigt, dass es gefährlich sei, sich auf Umfragen zu verlassen, sagte Kurz vor Wahlkampfhelfern. Kurz gilt als Favorit der Wahlen am Sonntag.

Am 29. September wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Die Nationalratswahl findet dort alle fünf Jahre statt. Regulär hätten die Österreicher also erst im Herbst 2022 einen neuen Nationalrat wählen sollen. Doch wegen der sogenannten „Ibiza-Affäre“ und des Zusammenbruchs der ÖVP-FPÖ-Regierung wurden Neuwahlen ausgerufen.

Die letzte österreichische Nationalratswahl hatte am 15. Oktober 2017 stattgefunden.