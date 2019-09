Putin kommt zu Trauerzeremonie für Jacques Chirac nach Paris

Der russische Präsident Wladimir Putin reist in die französische Hauptstadt, um sich von dem verstorbenen ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac zu verabschieden. Das teilte Putins Pressesprecher Dmitri Peskow mit.

Frankreich erklärte den 30. September zum nationalen Trauertag für Chirac. Einer Totenmesse in der Kirche Saint-Sulpice in Paris werden am Montag der französische Präsident, Emmanuel Macron, sowie Staats- und Regierungschefs vieler anderer Länder beiwohnen.

Peskow bestätigte, dass Putin vorhabe, zur Zeremonie nach Frankreich zu kommen.

Jacques Chirac starb am 26. September im Alter von 86 Jahren im Kreis seiner Familienangehörigen. Dies teilte sein Schwiegersohn Frédéric Salat-Baroux gegenüber AFP mit. Am Sonntag findet eine nationale Trauerfeier für Chirac im Pariser Invalidendom statt.

