Zwei US-Militärjets absolvieren Aufklärungsflüge nahe Krim

Zwei Flugzeuge der US-Luftstreitkräfte sind laut dem Monitoring-Portal Plane Radar am Samstag nahe der Küste der russischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim geortet worden.

Der Aufklärungsjet vom Typ Lockheed EP-3E Orion mit dem Kennzeichen 156511 hob demnach vom Militärstützpunkt Souda Bay auf der griechischen Insel Kreta um 10:05 Uhr MESZ ab und flog unweit der westlichen Grenzen der Krim. Die Maschine umkreiste die Halbinsel stundenlang in einer Höhe von fast sechs Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von mehr als 531 Stundenkilometern.

11:05 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷, приступил к выполнению разведывательного полёта, вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/uWJUVas3cn — PlaneRadar (@ua4wiy_) 28. September 2019

Aufklärungsaktivitäten bei Russlands Grenzen

Darüber hinaus startete ein amerikanisches Flugzeug vom Typ P-8A Poseidon mit der Bordnummer 169332 vom Nato-Luftstützpunkt Sigonella in Italien und begann gegen elf Uhr MESZ mit einer Spionageoperation in der Nähe der südlichen und der süd-westlichen Krim-Küste. Die Mission der Maschine nahm mehr als zwei Stunden in Anspruch.

​In der letzten Zeit haben sich die Aktivitäten ausländischer Aufklärungsflugzeuge und Drohnen nahe der russischen Grenzen und Militärobjekte intensiviert. Erst vor zwei Wochen unternahmen zwei britische Flugzeuge nahe den westlichen Grenzen Russlands eine Spähaktion. Anfang August wurde ein Aufklärungsflugzeug der US-Navy über der Krim gesichtet.

11:45 мск.

Приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/r8mRPB1G3c — PlaneRadar (@ua4wiy_) 28. September 2019

Vor allem das Schwarze Meer, das Kaliningrader Gebiet sowie die Territorien unweit der russischen Stützpunkte in Syrien geraten immer wieder ins Visier der USA und anderer Nato-Länder – trotz der Aufforderungen des russischen Verteidigungsministeriums, solcherart Operationen einzustellen.

