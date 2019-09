Britische Tories verweigern Sputnik Akkreditierung: Moskau verspricht „symmetrische Antwort“

„Es werden symmetrische Maßnahmen gegenüber britischen Medien getroffen“, teilte das Ministerium gegenüber Sputnik mit.

Akkreditierungsverweigerung

Zuvor wurde der Agentur Sputnik die Akkreditierung zu einer jährlichen Konferenz der Konservativen Partei Großbritanniens einen Tag vor ihrem Beginn verweigert.

Der Akkreditierungsantrag war einen Monat vor Beginn der Konferenz eingereicht worden, die am Sonntag in Manchester begann. Die Antwort des Organisationskomitees, in dem der Agentur die Akkreditierung verweigert wurde, erhielt Sputnik erst am Samstagabend. Dabei begründeten die Veranstalter ihre Entscheidung nicht.

Das ist bei weitem nicht der erste Fall, wo die Konservative Partei Vertreter der russischen Medien zu ihrer Konferenz nicht zulässt. So hatte die Regierungspartei Großbritanniens vor einem Jahr Mitarbeitern der russischen Botschaft in London verweigert, eine jährliche wichtige Veranstaltung der Partei zu besuchen.

Konferenz der Tories

Die Konferenz der Tories hat eine wichtige Bedeutung, da dort Fragen, die den Brexit und die mit ihm verbundene politische Krise in Großbritannien betreffen, zur Erörterung gebracht werden. Premierminister Boris Johnson soll am Mittwoch vor den Konferenzteilnehmern eine Rede halten.

Im September hatte die oppositionelle Labour-Partei die Agentur Sputnik zu einer derartigen Konferenz akkreditiert.

