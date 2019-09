Russisch-saudische Eisenbahn-Kooperation: Moskau zeigt Perspektiven auf

Die Holding Russische Eisenbahnen (RZD) ist bereit, eine Teilnahme an Infrastrukturprojekten in Saudi-Arabien zu erwägen und dazu Angebote im Bereich Stadtmobilitätsprojekte zu unterbreiten. Oleg Beloserow, Generaldirektor des Unternehmens, hat sich dazu bei einem Treffen mit Bashar Al Malik, dem Chef der saudischen Eisenbahn, in Moskau geäußert.