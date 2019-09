Merkel und deutsche Politiker gratulieren Kurz

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem österreichischen Wahlsieger Sebastian Kurz bereits am Sonntagabend nach seinem Erfolg zu seinem „starken Ergebnis“ gratuliert. Dies sagte der Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Auch von anderen deutschen Politikern gab es Gratulationen.

„Als Bundesregierung warten wir jetzt natürlich ab, welche Koalitionsbildung aus diesem Ergebnis folgt, um dann so eng und so vertrauensvoll wie möglich mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten“, so Seibert.

Unter anderem gratulierte die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem österreichischen Wahlsieger in ihrem Twitter-Account, wobei sie schrieb, dass sie sich auf die weitere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene freue:

Herzlichen Glückwunsch an die Freunde der @volkspartei und @sebastiankurz zu diesem historischen Wahlsieg! Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) September 29, 2019

​CSU-Chef Markus Söder schrieb auch: „Ein tolles Ergebnis! Damit wird Österreich stärker.“

Herzlichen Glückwunsch an @sebastiankurz. Ein tolles Ergebnis! Damit wird #Österreich stärker. — Markus Söder (@Markus_Soeder) September 29, 2019

Der CDU-Politiker Friedrich Merz meldete sich zu Wort:

Herzlichen Glückwunsch an den österreichischen Wahlsieger @sebastiankurz! Es hat sich einmal mehr gezeigt: Mit klarem Profil kann eine bürgerliche Partei auch wieder Mehrheiten gewinnen. (FM) #nrw19 #wahl19 #ÖVP — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 29, 2019

Deutschlands Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gratulierte auch Kurz:

Herzlichen Glückwunsch an @sebastiankurz. Mit Mut zu Haltung, klarem Profil und dem Willen zur politischen Führung ist ein beeindruckender Wahlerfolg für die @volkspartei gelungen. — Jens Spahn (@jensspahn) September 29, 2019

​Der CSU-Politiker Manfred Weber verwies auf den hervorragenden Erfolg von Kurz:

Herzlichen Glückwunsch,

lieber @sebastiankurz zu deinem hervorragenden Erfolg! Du und Deine gesamte @volkspartei haben gezeigt: Eure Verbindung von Modernität und Tradition begeistert die Menschen! #NRW2019 🇦🇹🇪🇺 @EPPGroup — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 29, 2019

Kurz bedankte sich für alle Gratulationen, die von internationalen Politikern in ihren Twitter-Accounts gepostet wurden. Darüber hinaus dankte er allen Menschen, die für ihn gestimmt haben.

Ich bedanke mich bei all den Menschen, die uns heute ihre Stimme gegeben haben und ich verspreche, dass wir bestmöglich für unser wunderschönes #Österreich arbeiten werden. 🇦🇹 #nrw19 #wahl19 pic.twitter.com/06umWVovTN — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 29, 2019

Am Sonntag hatte in Österreich die Parlamentswahl stattgefunden. Die von ihrem Vorsitzenden und dem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz angeführte Partei ÖVP (Österreichische Volkspartei) hat bei der Wahl zum Nationalrat die Mehrheit der Stimmen (38,4 Prozent) erhalten und geht nach Auszählung aller Stimmen als Sieger hervor. So lauten die offiziellen Angaben , die das Bundesministerium für Inneres veröffentlicht hat.

ak/mt