Proteste im Irak: Mindestens zwölf Tote, 650 Verletzte

„Elf Demonstranten und ein Sicherheitsbeamter sind bei den Protesten umgekommen“, zitiert das Blatt IHCHR-Chef Ali Akram al-Bayati. „Weitere 650 Menschen, darunter 87 Sicherheitskräfte,erlitten Verletzungen.“

Die Polizei habe, so al-Bayati weiter, bisher 122 Demonstranten in Gewahrsam genommen. Allerdings sei der Großteil von ihnen schon wieder auf freiem Fuß.

Die Proteste gegen die schlechte wirtschaftliche Lage hatten am Dienstag in Bagdad begonnen. Am Mittwoch gingen in der Hauptstadt, aber auch in anderen Landesteilen,Tausende Menschen auf die Straße, um einen Kampf gegen Korruption und gegen Probleme am Arbeitsmarkt, im Gesundheits- sowie im Bildungswesen zu fordern.

Wegen der heftigen Proteste verhängte Regierungschef Adel Abdel Mahdi in Bagdad und anderen Provinzen ab Donnerstag eine Ausgangssperre.

