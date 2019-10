Beim Treffen mit Putin: Jordaniens König unterstützt Russlands Präsenz im Nahen Osten

„Ich möchte die Rolle Russlands in unserer Region hervorheben. Ohne Russland könnten sich viele Fragen, beispielweise der Regelungsprozess in Syrien, (…) nicht entwickeln“, sagte der König. „Deswegen will ich die wichtige Rolle Russlands betonen.“

Das Treffen des jordanischen Königs und des russischen Staatschefs findet am Donnerstag im Rahmen des Waldai-Forums in Sotschi statt.

„Wir sind froh, solch eine starke Präsenz Russlands zu sehen und eure Empfehlungen in vielen Fragen zu befolgen, die wir heute besprechen werden.“

Der König bedankte sich bei dem russischen Präsidenten für die Unterstützung Jordaniens und der Region im Allgemeinen.

Abdullah II. betonte dabei, dass er sich über die Möglichkeit freue, Meinungen zu den Problemen in der Region des Nahen Ostens auszutauschen.

„Die Beziehungen zwischen unseren zwei Ländern zählen bereits mehr als 50 Jahre, aber persönlich kommunizieren wir bereits seit 20 Jahren. Ich denke, dass unsere Beziehungen auf Ehrlichkeit und brüderlichen Beziehungen zwischen unseren zwei Ländern beruhen“, so der König.

