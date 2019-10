Mehrheit der Deutschen gegen Friedensnobelpreis für Greta Thunberg – Umfrage

Ginge es nach zwei Drittel der Deutschen, so würde Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg bei der Verleihung des Friedensnobelpreises leer ausgehen. Die Umfrage wurde unter 2000 Befragten über 18 Jahren durchgeführt und von dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in Auftrag gegeben.

Demnach antworteten 66 Prozent mit Nein und nur 15 mit Ja. 19 Prozent wollten sich bei der Frage, ob Thunberg den Friedensnobelpreis erhalten sollte, nicht festlegen.

© AFP 2019 / APA / GEORG HOCHMUTH Ein Tesla fürs Klima: Schwarzenegger spendiert Greta Thunberg ein Auto Thunberg ist die Initiatorin und wichtigste Symbolfigur der weltweiten Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“.

Am 11. Oktober wird in Oslo bekanntgegeben, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis geehrt wird. Bereits im März hatten drei norwegische Parlamentarier sie dafür vorgeschlagen. Im September erhielt Thunberg schon den sogenannten Alternativen Nobelpreis, Right Livelihood Award.

Sie war eine der vier Preisträgerinnen und Preisträger und erhielt ein Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million schwedischen Kronen (93.500 Euro), mit dem sie für ihre Arbeit geehrt wurde.



mk/ae