Russland modernisiert Kubas Eisenbahn für 1,88 Milliarden Euro

Das Projekt soll binnen zehn Jahren umgesetzt werden, wie ein Korrespondent von RIA Novosti in Kuba mitteilt.

Vorgehsehen sind Projektierung, Reparatur und Modernisierung von mehr als eintausend Kilometern Eisenbahn-Infrastruktur der Insel unter Einsatz russischer Technik, Materialien und Ausrüstung. Darüber hinaus soll ein einheitliches Fahrdienstleiter-Zentrum eingerichtet sowie das kubanische Personal an führenden russischen Hochschulen für Verkehrswesen ausgebildet werden.

Der russische Premierminister Dmitri Medwedew ist am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch in Kuba eingetroffen. Medwedew verurteilte die schon seit Jahrzehnten andauernde Wirtschaftsblockade der Vereinigten Staaten gegen die Karibik-Insel und nannte Kuba einen wichtigen Verbündeten Russlands in Lateinamerika.

ta/gs