Was ist ein Exportstopp wert, wenn er Ausnahmen erlaubt? – Deutschland liefert wieder an die Emirate

2017 hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, keine Rüstungsgüter an Staaten zu liefern, die „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligt sind. Nun hat der Bundessicherheitsrat offenbar neuerliche Lieferungen von Stromaggregaten für „Patriot“-Luftabwehrsysteme an die Vereinigten Arabischen Emirate beschlossen. Das geht aus einem Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an den Wirtschaftsausschuss des Bundestags hervor.

Aufgrund des brutalen Vorgehens von Saudi-Arabien und den Emiraten im Jemen-Krieg, wo sie die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekämpfen, hatte die Bundesregierung vor zwei Jahren einen generellen Lieferstopp für alle Kriegsparteien beschlossen. Dass dieser Exportstopp nun aufgeweicht wird, könnte damit zusammenhängen, dass Gesandte der Emiraten in den letzten Monaten verstärkt auf eine Lockerung gedrängt haben und auch die USA Druck machten, die Lieferung der „Patriot“-Systeme nicht zu verzögern.

Scharfe Kritik kommt aus der Opposition. Als „unverantwortlich“ kritisiert das Vorhaben Sevim Dagdelen, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag.

#BuReg zeigt sich erneut, dass sie auf die eigenen Grundsätze pfeift. #Waffenexporte an im Jemenkrieg beteiligte Länder wie #VAE o. Krisenstaaten wie #Algerien sind unverantwortlich & widersprechen d Rüstungsexportrichtlinien sowie dem Koalitionsvertrag.

https://t.co/fPRNWqqSMt — Sevim Dagdelen, MdB (@SevimDagdelen) October 4, 2019

​Dass die Lockerung des Exportstopps auch in der Großen Koalition nicht unumstritten ist, zeigt die Äußerung von Hilde Mattheis (SPD), die sich fragt, was ein “Lieferstopp” wert sein kann, wenn Ausnahmen gemacht werden.

Was ist ein #Lieferstopp von Rüstungsgütern wert, wenn kleine und große Ausnahmen gemacht werden können? Warum weicht die Linie der #GroKo immer weiter auf? Die #VAE sind Kriegspartei im #Jemen. Dorthin darf es also keine #Rüstungsexporte geben.

​Die Sozialdemokratin fordert ein generelles Verbot von Waffenlieferungen.

Diese Fälle zeigen, dass nicht einzelne Stopps von #Exporten funktionieren, sondern nur ein generelles Verbot von #Waffenlieferungen – egal wohin! Diese Linie täte der #SPD gut. Und Unterstützung dieser Linie durch Regierungsmitglieder auch.

​Wie auf der Seite des Auswärtigen Amtes nachzulesen ist, sind die Vereinigten Arabischen Emirate Deutschlands größter Handelspartner und nach der Türkei und neben Saudi-Arabien der „wichtigste deutsche Absatzmarkt im Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika“. Die wichtigsten deutschen Ausfuhrgüter seien Flugzeuge, PKW, Maschinen sowie elektrotechnische und chemische Erzeugnisse.