Familie oder Karriere? Putin gibt Frauen einen Tipp

Sowohl Karriere als auch Familie sind aus Sicht des russischen Staatschefs von großer Bedeutung:

„Was ist wichtiger: Familie und Kinder oder Karriere? Man könnte genauso fragen, was wichtiger ist – das Herz oder der Kopf? Man kann weder ohne Herz, noch ohne Kopf leben“, sagte Putin am Freitag in der Sitzung der gemeinnützigen Organisation „Russland – ein Land der Möglichkeiten“.

In Russland habe sich dasetwas erhöht – von Mitte 20 bis 31. „Das zeugt von bestimmten Änderungen in der Gesellschaft, davon, dass sich die Prioritäten generell bei jungen Menschen und konkret bei Frauen etwas ändern.“

Ausbildung und Karriere würden derzeit in Russland in den Vordergrund rücken. „Aber wissen Sie, ich bin zu einem sehr einfachen Schluss gekommen: Je mehr du tust, desto mehr gelingt dir. Natürlich ist das leichter gesagt, als getan. Ich glaube, Frauen werden das hören und sagen: Versuch das mal selbst, und das, und auch das.“

Er verstehe, dass das alles sehr schwer sei, betonte Putin. Deshalb sei auch im Rahmen dieser Organisation ein Frauenclub entstanden, der sich mit der Frage befasse, wie Familie und Karriere am besten zu vereinbaren seien. „Das ist toll“, so der russische Präsident.

