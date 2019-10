Bereits 65 Tote bei Protesten im Irak

Außerdem gibt es mindestens 1936 Verletzte, wie Mustafa Saadun, Chef der irakischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Sputnik mitteilte.

Die Proteste gegen die schlechte wirtschaftliche Lage hatten am Dienstag in Bagdad begonnen. Am Mittwoch gingen in der Hauptstadt, aber auch in anderen Landesteilen Tausende Menschen auf die Straße, um sich gegen Korruption und soziale Probleme im Land stark zu machen.

Am Donnerstag verhängte Regierungschef Adil Abd al-Mahdi in Bagdad sowie in den Provinzen Maisan, al-Nadschaf, Dhi Qar Babil und Wasit eine Ausgangssperre. Am Freitag kappten die Behörden in mehreren Regionen das Internet. Die Grenze zum Iran wurde dicht gemacht. Dennoch dauerten die Proteste an.

Der einflussreiche Schiitenführer Muktada as-Sadr forderte einen Rücktritt der Regierung und Neuwahlen.

Am Freitag eröffneten die Sicherheitskräfte im Zentrum von Bagdad übereinstimmenden Berichten zufolge Feuer auf Demonstranten. Noch am selben Tag versprach der irakische Premier, ein Sozialhilfe-Gesetz durchzusetzen. Zudem ließ er einen Ausschuss bilden, der die Freilassung der festgenommenen Demonstranten in die Wege leiten soll.

Angesichts der massiven Proteste rief UN-Generalsekretär António Guterres die Regierung und die Demonstranten im Irak zum Dialog auf.

