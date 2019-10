Atomgespräche zwischen USA und Nordkorea gescheitert – Pjöngjang beschuldigt Washington

Die neue Atomgesprächsrunde in Stockholm zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten ist laut dem nordkoreanischen Chefunterhändler Kim Myong Gil gescheitert. Kim Myong Gil beschuldigte am Samstag US-amerikanische Seite am Misslingen, meldet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Die Erwartungen Nordkoreas seien nicht erfüllt worden.