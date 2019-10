„No more Trump“: Maduro fordert Dollar-freie Welt

Nikolas Maduro hat sich für ein globales Finanzsystem stark gemacht, in dem es weder Handelskriege noch Sanktionen gibt. Dafür müsste man sich, so der venezolanische Präsident, von der Dominanz des amerikanischen Dollar, der seit Jahrzehnten wichtigsten Leit- und Reservewährung der Welt, befreien.

In einer Ansprache zog Maduro über seinen US-Amtskollegen Donald Trump her:

„Die kriminelle Nutzung des Dollar, der Zölle und der Sanktionen durch Donald Trump wird über kurz oder lang dazu führen, dass die Menschheit sich vom Dollar trennen und ein neues monetäres und Finanzsystem aufbauen wird“, erklärte Maduro am Samstag nach einem Treffen mit einer russischen Regierungsdelegation in Caracas.

Dieses künftige Finanzsystem „wird uns frei machen“, und vor „Erpressung durch den Imperialismus, der der Herr des Dollars ist“, schützen, sagte der venezolanische Staatschef.

„Schluss mit Sanktionen, Schluss mit Handelskriegen, no more Trump“, so Maduro.

Die Beziehungen zwischen seiner Regierung und den USA sind nach dem versuchten Umsturz in Venezuela Anfang dieses Jahres schwer belastet. Die Vereinigten Staaten unterstützen den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó, der sich im Januar zum Präsidenten erklärt hatte. Die USA verhängten Sanktionen gegen Venezuela, die der Wirtschaft des krisengebeutelten südamerikanischen Landes und vor allem seiner Ölindustrie hart zusetzen.

In dieser Woche hatte auch der russische Präsident Wladimir Putin den USA vorgeworfen, ihre Nationalwährung als „politische Waffe“ einzusetzen und so das Vertrauen in den Dollar schwinden zu lassen. Maduro hatte in der vorigen Woche Moskau besucht und mit Putin gesprochen.

sp/ae