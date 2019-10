„Russland wird niemals unser Freund sein“ – Ex-US-Botschafterin bei Uno

„Russland wird nie unser Freund sein“, sagte Haley am Freitag (Ortszeit). „Wir können Russland unter keinen Umständen vertrauen”, wird sie von der Zeitung „Newsday“ zitiert.

Haley, die von ihrem Posten in der Regierung Trump im Dezember 2018 zurückgetreten war, warf Moskau vor, angeblich „Chaos und Spaltung“ in anderen Ländern zu verursachen und sich unter anderem auch in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt zu haben. Allerdings würden andere Länder dasselbe tun, betonte sie: „Ja, sie haben sich in unsere Wahlen eingemischt. Wir wissen das, aber wir sehen andere Länder, die das auch tun“, sagte Haley.

Allerdings müssten die Vereinigten Staaten die Kommunikation mit Russland offen halten, hob Haley hervor.

Im April hatte das US-Justizministerium eine Neufassung des Abschlussberichts des Sonderermittlers Robert Mueller zu den „Russlands-Ermittlungen“ veröffentlicht. Der Bericht wirft Russland vor, sich in die US-Präsidentschaftswahl 2016 über soziale Netzwerke und durch Hackerangriffe eingemischt zu haben. Es habe jedoch keine Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Trump und Russland gegeben, heißt es im Bericht. Die Frage, ob US-Präsident Donald Trump versucht habe, die Justiz des Landes zu behindern, könne nicht eindeutig beantwortet werden, hieß es.

Moskau hat derartige Vorwürfe mehrmals als haltlos zurückgewiesen.

asch/ae