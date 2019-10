Wegen „Like“ auf Twitter: US-Diplomat ins türkische Außenministerium zitiert

Das türkische Außenministerium hat am Sonntag den stellvertretenden US-Botschafter einbestellt. Der Anlass war laut der Behörde ein „Like“ der US-amerikanischen Mission auf Twitter.

Am vergangenen Samstag habe die US-Botschaft in Ankara einen Tweet „geliked“, der einen Aufruf zum Rücktritt des Chefs der rechtsextremen Partei der Nationalistischen Bewegung, Devlet Bahçeli, enthalten habe, teilte ein Sprecher des türkischen Außenministeriums mit.

Seit 2018 steht die Partei im Wahlbündnis „Volksallianz“ mit der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

„Heute wurde der stellvertretende US-Botschafter in Ankara ins Außenministerium der Türkei zitiert, weil der Botschafter verreist ist. Er wurde gebeten, eine Erklärung zum gestrigen Verhalten der Botschaft in den sozialen Netzwerken abzugeben“, so der Sprecher.

Später habe die US-Mission jedoch erklärt, es sei zu einem Fehler gekommen, und sich entschuldigt.

ta/gs