Ausweitung von Militärkooperation mit USA: Drei neue US-Basen in Griechenland

Am Samstag hatten der griechische Außenminister, Nikos Dendias, und sein US-Amtskollege Mike Pompeo ein neues unbefristetes Militärkooperationsabkommen unterzeichnet. Der bisherige Vertrag hatte jährlich verlängert werden müssen.

Der wichtigste Bestandteil der militärischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sei die Verlängerung der gemeinsamen Nutzung des Marine- und Luftwaffenstützpunktes Souda auf Kreta, so Panagiotopoulos.

Zudem sollten dem US-Militär zusätzlich „die Möglichkeiten und die Infrastruktur“ der Flughäfen bei Larissa, Alexandroupolis und Stefanovikeio zur Verfügung gestellt werden.

„Die Pläne werden zeitlich nicht beschränkt – sie haben eine strategische Perspektive“, so der Minister.

Das 1990 unterzeichnete US-griechische Abkommen für gegenseitige Verteidigungskooperation (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA) hatte lediglich eine US-Militärbasis in Griechenland auf der Insel Kreta. Das griechische Parlament genehmigte jährlich die Verlängerung des Abkommens um ein Jahr.

Das neue Abkommen verankert die Stationierung von drei neuen US-Militärstützpunkte in Griechenland. Bisher wurden auf dem Luftstützpunkt in Larissa US-amerikanische Drohnen des Typs MQ-9 Reaper stationiert. Nun soll in Alexandroupolis eine neue Helikopterbasis eingerichtet werden. Auch in Stefanovikeio sollen Kampfhubschrauber stationiert werden.

