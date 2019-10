Medizin-Nobelpreis 2019 geht an Zellforscher-Trio

In Stockholm hat die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger begonnen. Für den Medizin-Nobelpreis steht die Entscheidung fest: Er geht an die Zellforscher William Kaelin (USA), Peter Ratcliffe (Großbritannien) und Gregg Semenza (USA). Dies teilt die Agentur dpa unter Verweis auf das Karolinska-Institut in Stockholm mit.