Serbien und Türkei vereinbaren Kooperation im Verteidigungsbereich

Serbien und die Türkei haben ein Abkommen über die Kooperation im Bereich der Verteidigung unterzeichnet. Wie Serbiens Präsident Aleksandar Vucic am Montag in Belgrad mitteilte, kam das Dokument am gleichen Tag bei einem Besuch des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan in Serbien zustande.