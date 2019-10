Bloomberg: Türkische Militärs überqueren syrische Grenze – Sputnik-Korrespondent dementiert

Der anonyme Beamte, mit dem Bloomberg sprach, gab keine weitere Details an.

„Türkische Truppen haben begonnen, die Grenze zum Nordosten Syriens zu überqueren, um die kurdischen Kämpfer von der Grenze zurückzudrängen”, hieß es in der Meldung von Bloomberg.

© Foto : Bloomberg/Screenshot Bloomberg-Screenshot mit Angaben über eine türkische Offensive in Syrien

Ein Sputnik-Korrespondent vor Ort sagte allerdings, es sei alles an der Grenze ruhig – die Grenze habe noch niemand überquert.

© Bloomberg / Screenshot Bloomberg-Screenshot mit Angaben über eine türkische Offensive in Syrien

Vor Kurzem hatte der Verteidigungsminister der Türkei erklärt, dass das Land bloß die Vorbereitungen für eine Offensive fortsetzt. Auch gegenüber Reuters bestätigten türkische Beamte, dass der Einmarsch noch nicht begonnen habe.

Lage an der syrischen Grenze

Die Türkei setzt die militärischen Vorbereitungen für eine Operation östlich des Euphrat fort. Seit zwei Tagen führen die türkischen Streitkräfte eine groß angelegte Truppenverlegung an die Grenze, also an den Grenzort Akcakale, durch.

Türkische Truppen an der Grenze Syriens am 9. Oktober 2019 © Sputnik / Hikmet Durgun

Türkische Truppen an der Grenze Syriens © Sputnik / Hikmet Durgun

Türkische Truppen an der Grenze Syriens am 9. Oktober 2019 © Sputnik / Hikmet Durgun

Türkische Truppen an der Grenze Syriens am 9. Oktober 2019 © Sputnik / Hikmet Durgun

Türkische Truppen an der Grenze Syriens am 9 Oktober 2019 © Sputnik / Hikmet Durgun 1 / 5 © Sputnik / Hikmet Durgun Türkische Truppen an der Grenze Syriens am 9. Oktober 2019

Die türkischen Streitkräfte schickten gestern tagsüber zweimal einen Militärkonvoi in den Raum Akcakale zum syrischen Ort Tel Abyad.

Laut einem Sputnik-Korrespondenten traf am Mittwochabend ein weiterer Konvoi mit 130 Kampfgeräten, darunter Schützenpanzerwagen, Panzer und gepanzerte „Cobra“-Militärfahrzeuge sowie das Militär selbst, in Akcakale ein.

Der Konvoi sei unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen im Zentrum für vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in Akcakale angekommen.

msch/pd/sna