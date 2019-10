Iran kommentiert türkische Operation in Syrien

Die Militäroperation der Türkei in Syrien verschlimmert die Krise und erschwert die Lage in der Region. Wie Hossein Amir Abdollahian, für internationale Fragen zuständiger Berater des iranischen Parlamentschefs, am Mittwoch in Teheran sagte, dürfte das Vorgehen Ankaras eine neue Flüchtlingswelle auslösen.