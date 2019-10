Kurden stoppen Kampf gegen „Islamischen Staat“ nach türkischem Angriff

Die Kämpfer der kurdischen Gruppierung „Syrische Demokratische Kräfte“ (SDF) haben den Kampf gegen die Terrorvereinigung „Islamischer Staat“* nach dem Start der türkischen Operation „Friedensquelle“ in Syrien eingestellt. Dies berichtet Reuters.

„Die SDF haben die Einsätze gegen den "IS"* eingestellt, weil es unmöglich war, irgendwelche Operationen zu führen, solange eine große Armee direkt an der Nordgrenze droht“, sagte die Quelle der Nachrichtenagentur.

Die Türkei hat eine Militäroperation in Syrien begonnen

Die Armee säubert die Grenzgebiete von den Kurden. Russland und die USA mischen sich nicht ein.

Zuvor am 9. Oktober hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Beginn der Operation „Friedensquelle“ (Peace Spring) der türkischen Streitkräfte in Syrien gemeinsam mit den Formierungen der Freien Syrischen Armee gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die in Russland verbotene Terrorvereinigung „Islamischer Staat“* angekündigt. Die Europäische Union rief daraufhin Ankara auf, die Operation zu stoppen.

Es ist bekannt, dass die ersten türkischen Luftschläge gegen die Grenzstadt Ras al-Ain geführt wurden. Die Kämpfer der „Syrischen Demokratischen Kräfte“ (SDF) haben als Antwort auf den Beginn der türkischen Operation die Stadt Nusaybin (im Südosten der Türkei) beschossen.

Zuvor war bekannt geworden, dass ein kleiner Vortrupp der türkischen Truppen in die Richtung der syrischen Grenzstädte Tal Abyad in der Provinz Rakka und Ras al-Ain in der Provinz Al Hasaka vorgedrungen war.

*In Russland verbotene Terrororganisation

