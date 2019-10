Mexiko: Journalist vom Unbekannten mit Messer attackiert – Medien

Im mexikanischen Bundesstaat Nayarit hat ein Unbekannter den Korrespondenten des Portals „Observador Ciudadano“, Manuel Alfaro, mit einem Messer attackiert und diesem vier Stichwunden zugefügt. Dies meldet die Zeitung „Milenio“ am Donnerstag.

„Der Unbekannte hat den Journalisten vier Mal angegriffen und ihm Verletzungen am Bauch und am rechten Arm zugefügt“, heißt es im Beitrag. Alfaro sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er befinde sich außer Lebensgefahr.

Antonio Echevarría, der Gouverneur von Nayarit, äußerte sich zu dem Vorfall und schrieb auf Twitter, dass er die Situation verfolge und über den Gesundheitszustand des Journalisten informiert sei. Zudem forderte Echevarría die zuständigen Behörden dazu auf, sofort Ermittlungen einzuleiten.

Les informo que estoy muy al tanto del estado de salud de Juan Manuel Treviño. Hago votos por su pronta recuperación.

Desde el primer momento en que conocí el lamentable suceso, solicité que se inicien las investigaciones sin tardanza alguna. — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) 9 октября 2019 г.

​Laut Medienberichten wurde Manuel Alfaro bereits im Jahr 2012 angegriffen. Damals gelang es ihm jedoch, den Verbrecher mit Schusswaffen unschädlich zu machen und an die Behörden zu übergeben. Ein Jahr später gab der Reporter an, fünf Männer hätten versucht, ihn in Puerto Vallarta im Bundesstaat Jalisco zu entführen.

Gewalt gegen Journalisten in Mexiko

Mexiko gilt als das gefährlichste Land für Journalisten auf dem amerikanischen Kontinent. Allein in den letzten sechs Monaten wurden sieben Medienmitarbeiter getötet. Menschenrechtsaktivisten werfen der Regierung vor, keine zuverlässigen Mechanismen zum Schutz, der Verhütung und Untersuchung von Angriffen auf Journalisten geschaffen zu haben.

