Türkische Armee und Verbündete kesseln zwei syrische Städte ein

Die türkische Armee und die mit ihr verbundenen Rebelleneinheiten haben bei ihrer Offensive im Nordosten Syriens nach eigenen Angaben die Städte Ras al Ain und Tel Abjad eingekesselt. Das teilte ein Sprecher der sogenannten Nationalen Armee am Donnerstag mit.

Die Nationale Armee unterstützt das türkische Militär im Kampf gegen die von der Kurden-Miliz YPG geführten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete.

Türkische Bodentruppen und die Nationale Armee hätten zuvor mehrere Dörfer in der Umgebung der Städte unter ihre Kontrolle gebracht, sagte der Sprecher.

In den von der SDF kontrollierten beiden Städten leben hauptsächlich arabische Syrer. Die Orte sind ein wichtiges Ziel der türkischen Führung. Diese setzt darauf, dass sich die arabische Ortsbevölkerung von der kurdischen Regionalverwaltung lossagt.

Die Türkei hatte am Mittwoch ihre seit längerem angedrohte Offensive unter dem Namen "Quelle des Friedens" im Nordosten Syriens gestartet. Ankara will entlang der Landesgrenze auf syrischem Gebiet eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone errichten und verlangt den Abzug der Kurden-Miliz aus dem Gebiet. Dort sollen dann bis zu zwei Millionen in die Türkei geflohene meist arabische Syrer angesiedelt werden. Die Türkei befürchtet ein Erstarken der Kurden jenseits ihrer Südgrenze und damit auch der nach Autonomie strebenden türkischen Kurden.

am/