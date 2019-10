Bundesregierung erwartet Festhalten der Türkei an EU-Flüchtlings-Deal

In Berlin gehe man davon aus, dass die Türkei sich an das Abkommen mit der Europäischen Union halten werde, sagte Demmer am Freitag vor Journalisten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte jüngst die kritische Haltung der EU gegenüber der Offensive seines Landes in Nordsyrien bemängelt und gedroht, die Grenzen für syrische Flüchtlinge zu öffnen.

Erdogan hatte am Mittwoch, dem 9. Oktober, eine Militäroperation gegen die Kurdenmilizen in Nordsyrien angekündigt, die sich gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte und verbotene Arbeiterpartei Kurdistans sowie die Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) richten soll. Noch am selben Tag hatte die türkische Luftwaffe Angriffe auf die Stadt Ras al-Ain sowie andere Städte in Syrien geflogen. Später wurde auch eine Bodenoperation eingeleitet.

*Terrororganisation, in Russland verboten

