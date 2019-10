USA wollen zusätzliche Truppen nach Saudi-Arabien schicken – Reuters

Es geht demnach um Tausende Soldaten. Konkrete Truppenzahlen wurden allerdings nicht genannt.

Das US-Verteidigungsministerium hat zunächst keine Stellungnahme dazu abgegeben.

Drohnen-Attacken in Saudi-Arabien

Am 14. September lösten Drohnen-Angriffe Brände in den größten Ölraffinerien Saudi-Arabiens aus, das Königreich war gezwungen, die Ölproduktion um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Der saudische Energieminister kündigte jedoch am 17. September an, dass die Ölvorräte dank der Verwendung der Reserven bereits wieder auf das vorherige Niveau zurückgekehrt seien.

Zu den Attacken bekannten sich die Huthi-Rebellen, gegen die eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Jemen kämpft. Trotzdem behauptet Saudi-Arabien, dass der Iran hinter den Angriffen stehe. Auch der US-Außenminister Mike Pompeo machte Teheran dafür verantwortlich.

Die Führung in Teheran wies die US-Vorwürfe zurück.

