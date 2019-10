Pentagon fordert von Türkei Abbruch ihrer Militäroffensive in Nordsyrien

Die Vereinigten Staaten lehnten die „unkoordinierten Aktionen” ab, da sie Fortschritte der internationalen Koalition gegen die IS-Terroristen gefährden würden, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper gegenüber seinem türkischen Amtskollegen Hulusi Akar in einem Telefonat am Donnerstag.

Esper habe die Türkei „ermutigt”, die Maßnahmen im Nordosten Syriens zu stoppen, um die Situation im Land zu deeskalieren, hieß es aus dem Pentagon.

Türkische Offensive in Nordsyrien

Die Türkei hatte am Mittwoch ihre Offensive „Friedensquelle“ gegen die Kurden-Miliz YPG und die Terrorvereinigung „Islamischer Staat“* in Nordost-Syrien gestartet. Bisher seien im Laufe des Einsatzes mehr als 340 „Terroristen“ eliminiert worden, berichtete am Freitag die Nachrichtenagentur Anadolu unter Verweis auf den türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar.

Noch am ersten Tag der Operation flog die türkische Luftwaffe Angriffe auf die Stadt Ras al-Ain in der syrischen Provinz al-Hasaka sowie eine Reihe andere syrische Städte.

„Friedensquelle“ ist bereits der dritte Einsatz der Türkei in Syrien nach „Euphrat-Schild“ 2016 an der Dscharabulus-Asas-Linie und „Olivenzweig“ 2018 in Afrin.

*Terrororganisation, in Russland verboten

