Arabische Liga fordert von Türkei umgehenden Truppenabzug aus Syrien

„Wir verurteilen diese Aggression. Wir rufen die Türkei dazu auf, alle Kampfhandlungen umgehend und umfassend zu stoppen sowie ihre Truppen abzuziehen, die das syrische Territorium betreten haben“, sagte er bei einer Sondersitzung der Arabischen Liga, die der türkischen Militäroperation in Syrien gewidmet wurde.

Zudem machte er Ankara für „mögliche humanitäre Auswirkungen der Aggression verantwortlich: Es gebe Besorgnisse darüber, dass der türkische Militäreinsatz einen Völkermord an den in Nordsyrien lebenden Kurden nach sich ziehen könnte. Zudem könnte das Verhalten der Türkei etwa 300.000 Menschen innerhalb von einigen Tagen zu Flüchtlingen machen, betonte er.

Am Mittwoch hatte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, eine Militäroperation in Nordsyrien angekündigt, die sich gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte und verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die Terrormiliz „Islamischer Staat“ richten soll. Die türkische Luftwaffe versetzte Schläge gegen die Stadt Ras al-Ain sowie andere syrische Städte. Später wurde auch eine Bodenoperation eingeleitet.

