UN-Sicherheitsrat: Russland lehnt gemeinsame Presserklärung zur Lage in Nordsyrien ab

Die Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrates haben in einer Versammlung über die türkische Militäroperation in Nordsyrien beraten. Die von den USA vorgeschlagene Presseerklärung, die eine einheitliche Position des Rates ausdrücken soll, lehnte Russland wegen Differenzen in der Bewertung der Lage im Kriegsgebiet ab.