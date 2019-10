Frankreich stellt alle Waffenlieferungen in die Türkei ein

Frankreich hat am Samstag den Stopp aller Waffenexporte in die Türkei wegen Ankaras Militäroffensive in Nordsyrien angekündigt. Die türkische Militäroperation gefährdet laut Paris die europäische Sicherheit.

Das Embargo trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Außen- und des Verteidigungsministeriums.

Zuvor hatte auch die deutsche Bundesregierung angekündigt, vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive keine neuen Genehmigungen für Waffenexporte an Ankara zu erteilen.

Sevim Dagdelen, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, kritisierte den Lieferungsstopp der Bundesregierung als „Luftnummer“: Was in den letzten Jahren an Waffenexporten in die Türkei genehmeigt worden sei, würde weiterhin genehmigt werden können. Sie forderte deshalb ein generelles Waffenembargo.

#Waffenexportstopp von #Merkel & #Maas enpuppt sich als Luftnummer: was in den letzten Jahren an Waffenexporten in die #Türkei genehmigt wurde (siehe Exportberichte 2017 & 2018) würde weiterhin genehmigt werden können.

Brauchen generelles #Waffenembargo !! #Rojava #TwitterKurds — Sevim Dagdelen, MdB (@SevimDagdelen) October 12, 2019

Die Türkei ist der größte Abnehmer von Waffenlieferungen aus Deutschland. ​Die Lieferungen an die Türkei machten im vergangenen Jahr mit 242,8 Millionen Euro fast ein Drittel aller deutschen Kriegswaffenexporte (770,8 Millionen Euro) aus. In den ersten vier Monaten diese Jahres hat die Türkei Kriegswaffen für 184,1 Millionen Euro aus Deutschland erhalten.

Türkische Offensive in Nordsyrien

Die Türkei hatte am Mittwoch ihre Offensive „Friedensquelle“ gegen die Kurden-Miliz YPG und die Terrorvereinigung „Islamischer Staat“* in Nordost-Syrien gestartet. Bisher seien im Laufe des Einsatzes mehr als 340 „Terroristen“ eliminiert worden, berichtete am Freitag die Nachrichtenagentur Anadolu unter Verweis auf den türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar.

Noch am ersten Tag der Operation flog die türkische Luftwaffe Angriffe auf die Stadt Ras al-Ain in der syrischen Provinz al-Hasaka sowie eine Reihe andere syrische Städte.

„Friedensquelle“ ist bereits der dritte Einsatz der Türkei in Syrien nach „Euphrat-Schild“ 2016 an der Dscharabulus-Asas-Linie und „Olivenzweig“ 2018 in Afrin.

*Terrororganisation, in Russland verboten

