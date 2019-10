Trump: US-Soldaten müssen nicht syrisch-türkische Grenze bewachen

Nach Ansicht des US-Präsidenten Donald Trump haben seine Truppen ihre Mission in Syrien erfüllt und müssen nun das Land verlassen. Diese Auffassung äußerte er auf einer Konferenz konservativer Politiker in Washington.

„Wir haben den IS* besiegt, wir haben unsere Arbeit erledigt und wir müssen heimkehren“, äußerte er am Samstag (Ortszeit).

Für die Sicherheit der syrisch-türkischen Grenze seien die US-Soldaten nicht zuständig, fuhr der Staatschef der Vereinigten Staaten fort.

„Die Kurden gehen, und das ist gut. Lasst sie ihre Grenzen haben. Ich glaube nicht, dass sich unsere Soldaten dort im Laufe der nächsten 15 Jahre aufhalten und die Grenze zwischen der Türkei und Syrien schützen müssen, während wir nicht imstande sind, unsere eigenen Grenzen zu schützen“, gibt seine Worte der Pressedienst des Weißen Hauses wieder.

Am 7. Oktober hatte Trump bekannt gegeben, das die USA mit dem Abzug ihrer Truppen aus dem Nordosten Syriens begonnen haben.

Am 9. Oktober hatte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, den Beginn der Operation „Friedensquelle“ in Nordsyrien angekündigt, die sich gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte und verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die Terrormiliz „Islamischer Staat“* richten soll. Die türkische Luftwaffe versetzte Schläge gegen die Stadt Ras al-Ain sowie andere syrische Städte. Später wurde auch eine Bodenoperation eingeleitet. Die Regierung in Damaskus hatte die Okkupationspolitik der Türkei im Norden Syriens mehrmals verurteilt. Moskau warnte Ankara vor Schritten, die die Regelung des Konflikts in Syrien verhindern könnten.

asch/ae