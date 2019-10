Türkischer Einmarsch in Syrien: IS-Familien soll Flucht gelungen sein

Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroperation sollen mehrere Familien der IS-Terroristen aus einem bewachten Lager im Norden Syriens geflohen sein. Das Lager in der Provinz Rakka, das rund 13.000 Einwohner zählt, wurde bis vor Kurzem durch die Kurdenmiliz SDF kontrolliert.

Politiker und Experten hatten gewarnt, dass der türkische Einmarsch den Kampf der Kurden gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS)* schwächen könnte.

Die türkische Offensive habe das Lager Ain Issa erreicht, in dem Tausende Angehörige von IS-Kämpfern lebten, teilte die so genannte Kurdische Autonomieverwaltung im Nordosten Syriens mit.

„Einigen von ihnen ist nach einem Beschuss durch Söldner die Flucht gelungen, was zum Wiedererstarken des IS beiträgt“, hieß es.

Die Weltgemeinschaft solle eingreifen, um eine „Katastrophe“ in der Region zu verhindern, forderte die Kurdische Autonomieverwaltung, die von der Zentralregierung in Damaskus nicht anerkannt wird.

Das Lager war Berichten zufolge bereits am Freitag beschossen worden. Wer genau geschossen hat und wie vielen Familien die Flucht gelungen ist, blieb unklar. Das syrische Staatsfernsehen berichtete unterdessen, dass sich die SDF-Kämpfer aus Ain Issa zurückgezogen hätten.

Die Türkei hatte am Mittwoch eine militärische Operation gegen kurdische Milizen in Nordsyrien begonnen. Der Einmarsch wird international kritisiert. Dabei wächst die Sorge vor einem möglichen Wiedererstarken der Terrormiliz „Islamischer Staat“: In den von Kurden kontrollierten Gebieten werden Tausende Terror-Kämpfer gefangen gehalten.

* Terrororganisation, in Russland verboten