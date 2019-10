„Beruflich neu orientieren“ – Andrea Nahles (SPD) verlässt den Bundestag

Nun ist es offiziell: In zwei Wochen wird sich Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles (49) aus dem Bundestag zurückziehen. Eine entsprechende notarielle Urkunde reichte die Politikerin am Montag bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ein.

Nahles Mandat könnte laut SWR-Informationen Joe Weingarten übernehmen. Weingarten ist Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium.

Nahles ist seit 1988 Mitglied der SPD , von 1993 bis 1995 war sie Landesvorsitzende der Jusos in Rheinland-Pfalz, von 1995 bis 1999 Bundesvorsitzende. Ab 1998 gehörte die Sozialdemokratin dem Bundestag an. Ihre Karriere führte über Spitzenreiter wie dem im SPD-Parteivorstand über das der SPD-Generalsekretärin, den SPD-Fraktionsvorsitz im Bundestag bis hin zum Parteivorsitz. Nachdem die Sozialdemokraten im Frühjahr, geriet. Als Konsequenz daraus legte sie Anfang Juni Partei- und Fraktionsvorsitz nieder, nun will Nahles zum 1. November den kompletten Rückzug aus dem Bundestag vollziehen.

Sie wolle sich beruflich neu orientieren, so Nahles. Ob das den endgültigen Abschied aus der Politik bedeutet, bleibt abzuwarten.

Auf Twitter gibt es zum Abschied nicht nur warme Worte von Parteikollegen.

Diese Aufgabe war eine Nummer zu groß für sie. Aber Nahles hat auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet. — Eventuell Ulrike Stroemsnes******** (@UStroemsnes) October 14, 2019

Ich sag’s mal deutlich, ein weiters Andrea Nahles Ereignis wird die SPD nicht überstehen! Wenn im Dezember auf dem BPT, dass von der Basis gewählte Team bestätigt wird, dann sind das UNSERE Parteivorsitzenden. Wer das nicht begreift, macht sich mitverantwortlich. #unsereSPD — Enno ****** (@EnricoTokarEU) October 13, 2019