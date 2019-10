Puigdemont wurde der Veruntreuung öffentlicher Gelder und der Anstiftung eines Aufruhrs schuldig gesprochen.

Er war nach dem von Madrid verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 aus Spanien nach Belgien geflohen.

Madrid hatte 2018 bereits einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont veranlasst.

Der Politiker wurde damals in Deutschland festgenommen. Spanien forderte seine Auslieferung unter anderem wegen Anstiftung einer Rebellion. Doch Berlin erklärte eine Auslieferung nur wegen des Verdachts der Veruntreuung für zulässig. Demnach verzichtete Madrid damals auf eine Auslieferung, denn so hätte Puigdemont in Spanien auch nur wegen Veruntreuung verurteilt werden können.

