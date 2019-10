Berlin: Diplomatische Druckmittel gegen Türkei noch nicht ausgeschöpft

Diplomatische Druckmittel gegen die Türkei wegen ihrer Militäroperation in Syrien sind aus Sicht Berlins noch nicht ausgeschöpft. Deutschland arbeite in diesem Zusammenhang aktiv auf diplomatischer Ebene, sagte Christopher Burger, Sprecher des Auswärtigen Amtes, am Montag in Brüssel bei Beratungen der EU-Außenminister.