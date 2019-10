Katalonien: Über 130 Verletzte bei Protesten

Bei Protesten gegen den Beschluss des Obersten Gerichts Spaniens in Bezug auf die Organisatoren des Unabhängigkeitsreferendums 2017 in Katalonien sind laut der Zeitung „El Pais“ mindestens 130 Menschen verletzt worden.

Zuvor war von 80 Betroffenen die Rede.

Nach Angaben der Zeitung haben ärztliche Notfalldienste am Montag 131 Menschen versorgt. 115 davon sollen bei der Protestaktion am Flughafen El Prat von Barcelona verletzt worden sein. 24 Patienten, von denen einer am Auge verletzt wurde, seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Oberste Gericht Spaniens fällte am Montag Urteile gegen zwölf katalanische Politiker wegen der Organisation des gesetzwidrigen Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens im Jahr 2017. Neun von ihnen wurden wegen Aufruhrs schuldig gesprochen und zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt.

Am selben Tag kam es zu Unruhen in der autonomen Region Katalonien.

ls/tm