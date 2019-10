Erdogan: Türkei hat 1220 Quadratkilometer in Syrien unter Kontrolle genommen

„Im Rahmen der Operation „Friedensquelle” haben wir per Stand von heute 1220 Quadratkilometer Territorium von den Terroristen befreit. Wenn wir die 30-35 Kilometer breite Zone von Manbidsch bis zur Grenze des Iraks gereinigt haben, wird die Operation „Friedensquelle“ sofort beendet. Es gibt keine Kraft, die uns aufhalten könnte“, sagte Erdogan bei der Sitzung der Parlamentsfraktion der regierenden Partei der Gerechtigkeit und Entwicklung.

Am 9. Oktober hatte Erdogan den Beginn der Operation „Friedensquelle“ in Nordsyrien angekündigt, die sich gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte und verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die Terrormiliz „Islamischer Staat“* richten soll. Die türkische Luftwaffe versetzte Schläge gegen die Stadt Ras al-Ain sowie andere syrische Städte.

Später wurde auch eine Bodenoperation eingeleitet. Am Samstag hatte das türkische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die türkischen Militärs und die syrische bewaffnete Opposition die Stadt Ras al-Ain unter Kontrolle genommen hatten, und Sonntag war bekannt geworden, dass auch die Stadt Tel Abyad unter Kontrolle genommen wurde.

Die Regierung in Damaskus hatte die Okkupationspolitik der Türkei im Norden Syriens mehrmals verurteilt. Moskau warnte Ankara vor Schritten, die die Regelung des Konflikts in Syrien verhindern könnten.

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung

