„Übergabe aller nationalen Territorien an Syrien“ wünschenswert – Moskau

„Wir sind davon überzeugt, dass die Erzielung einer beständigen und langfristigen Stabilisierung und Sicherheit in dieser Region Syriens, im Lande und in der Region im Ganzen in erster Linie aufgrund der Herstellung seiner Souveränität und territorialen Integrität möglich ist. Dies bedeutet im Endergebnis die Übergabe aller nationalen Territorien, einschließlich der Grenze zur Türkei, unter die Kontrolle der legitimen Regierung Syriens. In diesem Zusammenhang können wir die Erzielung der entsprechenden Vereinbarungen zwischen Damaskus und den Kurden nur begrüßen“, erklärte sie.

Zuvor hatte die Türkei die Durchführung der Operation „Friedensquelle“ im Norden Syriens angekündigt, um eine Pufferzone einzurichten. Syrien bezeichnete diese Operation als Aggression, die Weltgemeinschaft verurteilte die Handlungen von Ankara

Am 13. Oktober hatte Damaskus unter Absprache mit den Kurden Truppen in den Norden Syriens entsandt, um der türkischen Armee entgegenzuwirken.

