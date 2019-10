Pompeo rechnet mit Erfolg von Waffenpause in Syrien

US-Außenminister Mike Pompeo rechnet mit einem Erfolg der am Vortag ausgehandelten Waffenpause in Syrien, wenngleich Kämpfe im Norden des Bürgerkriegslandes weiter gemeldet werden. Die Präsidenten der USA und der Türkei hätten sich verpflichtet, das Abkommen zu erfüllen, sagte Pompeo in einem Interview der Zeitung Politico.