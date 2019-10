Trumps Team droht CNN mit Klage wegen „Voreingenommenheit“ – Medien

Demnach drohte Trumps Anwalt Charles J. Harder in einem Schreiben an den TV-Sender mit rechtlichen Schritten wegen der „unfairen, unbegründeten, unethischen und rechtswidrigen“ Berichterstattung des Netzwerks. Der Brief sei an den Präsidenten von CNN Worldwide, Jeff Zucker, und den Anwalt von CNN, David Viglante, gerichtet worden.

Das Schreiben verweist auf eine neue Reihe von geheim aufgezeichneten Videos, die von der rechten Enthüllungsplattform „Project Veritas“ veröffentlicht wurden. Die Aufnahmen sollen CNN-Mitarbeiter zeigen, die mutmaßlich die liberale Voreingenommenheit im Netzwerk besprechen. Außerdem hätten versteckte Kameras von „Project Veritas“ festgehalten, wie Zucker Produzenten befehle, eine „wichtige Geschichte“ für eine negative Berichterstattung über Trump zu machen.

„Es hat sich erwiesen, dass Ihre eigenen Mitarbeiter behaupten, dass CNN sich auf Versuche konzentriert, ‚Präsident Trump zu Fall zu bringen‘, angetrieben von einer ‚persönlichen Vendetta‘, die Herr Zucker angeblich gegen ihn hat, anstatt die Nachrichten auf eine objektive Weise zu beleuchten“, schrieb Harder.

Anfang dieser Woche deutete Trump auf mögliche rechtliche Schritte gegen CNN auf Twitter als Folge des von „Project Veritas“ veröffentlichten Filmmaterials hin.

asch/ae