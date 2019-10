Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat bei der heutigen Plenarsitzung des Xiangshan-Forums in Peking offenbart, wo derzeit eine zunehmende Terroraktivität registriert wird.

„Die Gruppierung IS* (,Islamischer Staatʻ; auch Daesh) hat nach der Niederlage in Syrien wesentlich ihre Präsenz im Süd-Osten Asiens ausgeweitet“, so Schoigu. Die Anführer des Quasistaates würden deklarieren, dass die Territorien Indonesiens, Malaysias, Singapurs, der Philippinen und teilweise Thailands nun Bestandteil des Kalifats seien.

„Als Vorausabteilung werden die Kämpfer eingesetzt, die im Syrien-Krieg im Einsatz waren und in ihr Heimatland zurückkehren“, sagte der russische Verteidigungsminister.

Er betonte, dass schrittweise feste Verbindungen zu Terrorgruppen in anderen Regionen gebildet würden.

„Noch vor einigen Jahren war man der Meinung, dass Terrorismus keine ernste Gefahr für die Länder der Asien-Pazifik-Region darstellt“, rief Schoigu in Erinnerung.

Derzeit werde in der Region eine Aktivität extremistischer Organisationen verzeichnet. Circa 60 von ihnen wurden demnach als terroristisch eingestuft.

Um ihre Ziele zu erreichen, greifen die Extremisten Schoigu zufolge zu Gewaltmethoden, denen Zivilisten zum Opfer fallen.

„Als Beispiel dafür ist der diesjährige Terroranschlag in Sri Lanka zu nennen“, so der Verteidigungsminister.

Bei den Anschlägen auf drei Fünfsternehotels und drei christliche Kirchen sowie bei zwei weiteren Explosionen in Sri Lanka waren am Ostersonntag 2019 (21. April) mindestens 253 Menschen ums Leben gekommen und 485 weitere verletzt worden.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien und im Irak verkündet.

*Terrororganisation, in Russland verboten

