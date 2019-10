Weißrussland lässt seine Truppenteile von deutschen Militärs inspizieren

Militärinspektoren aus Deutschland und weiteren europäischen Staaten besuchen diese Woche Weißrussland. Wie das Verteidigungsministerium in Minsk mitteilte, werden die Prüfer im Rahmen der Rüstungskontrolle zwei Truppenstandorte der Ex-Sowjetrepublik unter die Lupe nehmen.

Die Inspektionsreise habe am Montag begonnen und werde am Freitag zu Ende gehen, hieß es. Die Rüstungsinspektoren würden zwei Truppenteile gemäß den Regeln des Vertrags über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) besuchen.

Ziel sei es zu prüfen, ob die tatsächliche Menge der unter den KSE-Vertrag fallenden Rüstungen in diesen Militäranlagen der gemeldeten Anzahl entspricht.

Neben sechs deutschen Rüstungsinspektoren gehören ihre Kollegen aus Ungarn, Dänemark und Polen dem neunköpfigen Prüfungsteam an.

Der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa aus dem Jahr 1990 begrenzt die Anzahl schwerer konventioneller Waffensysteme. Gegenseitige Inspektionen von beteiligten Staaten sollen das Vertrauen stärken.

leo/ae