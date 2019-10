Damaskus und Kurden brauchen einen Dialog, Moskau bereit, ihn zu fördern – Lawrow

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Regierung in Damaskus und die Kurden zu einem Dialog über die Lage in der Region aufgerufen.

„Ein Dialog zwischen den Kurden und Damaskus ist erforderlich. Und wir sind bereit, einen solchen Dialog in jeder Hinsicht zu fördern. Beide Seiten zeigten sich daran interessiert, dass Russland ihnen in diesem Prozess Hilfe leistet“, verkündete Lawrow auf einer Pressekonferenz nach Verhandlungen mit dem Vizepremier und der Außenministerin Bulgariens Ekaterina Sachariewa.

Darüber hinaus sollenintegriert werden, damit vom syrischen Territorium keine Gefahr für die Türkei und andere Staaten ausgehe:

„Wir haben unsere Position, die wir offen fördern und in der gegenwärtigen Situation als optimal erachten. Sie besteht darin, eine Situation zu erreichen, in der alle kurdischen Strukturen auf syrischem Territorium fest in den Rechtsbereich Syriens, in die syrische Verfassung integriert werden, sodass es keine illegale bewaffnete Gruppen gibt und damit keine Bedrohung für die Sicherheit der Türkei und anderer Staaten von syrischem Territorium ausgeht“.

Waffenruhe in Nordsyrien

Die gegen die kurdische YPG-Miliz gerichtete türkische Militäroffensive in Nordostsyrien dauert seit dem 9. Oktober an. International hat die Aktion bereits viel Kritik geerntet.

Der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdogan, und US-Vizepräsident Mike Pence hatten sich bei ihrem Treffen am Donnerstag auf einen Waffenstillstand in Nordsyrien geeinigt. Laut der Vereinbarung soll die türkische Offensive für 120 Stunden eingestellt werden, damit die Kurdenmilizen aus dem Grenzgebiet zur Türkei abziehen könnten.

