Berlin plant vorerst keine Revision von Kreditprogrammen für Türkei

Eine Revision von Kreditprogrammen für die Türkei stehe vorerst nicht auf der Agenda, die Situation in Syrien bleibe im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das erklärte Außenamtssprecher Christofer Burger am Montag in Berlin zur Diskussion über mögliche Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei wegen ihres Einmarsches in die syrische Grenzregion.