Maas offenbar von Kramp-Karrenbauers Syrien-Vorschlag überrascht

Am Montag hatte Kramp-Karrenbauer gegenüber der dpa gesagt, dass sie Maas über ihren Vorstoß informiert habe. Im ZDF-„Heute-Journal“ erklärte sie, sie sei mit ihm per SMS in Kontakt gewesen und habe ihn darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie „einen Vorschlag machen werde“.

Laut dem Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour widerspricht Kramp-Karrenbauer damit Außenminister Heiko Maas (SPD). Dieser hatte gesagt, es sei zu früh für solche Überlegungen.

„So desavouiert sie mit unabgesprochenen Ansagen nicht nur die Verlässlichkeit Deutschlands in unseren Bündnissen“, erklärte Nouripour. Kramp-Karrenbauer verfestige auch den Eindruck, der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, könne Deutschland mit der Drohung erpressen, Flüchtlinge nach Europa ziehen zu lassen. „Die Angst vor Flüchtlingen hat Teilen der CDU wohl die Sicht auf die Realität vernebelt“, äußerte er.

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor vorgeschlagen, eine international kontrollierte Sicherheitszone unter Einbeziehung von Ankara und Moskau im syrischen Grenzgebiet zur Türkei zu schaffen. Ziel sei es, die Lage in Syrien zu deeskalieren und den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS)* fortzusetzen. Außerdem plädierte sie für ein ziviles Wiederaufbauprogramm.

Über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an diesen Plänen müsse der Bundestag entscheiden, sagte die CDU-Vorsitzende. Sie behauptete zudem, sie habe ihren Vorschlag zur Sicherheitszone in Nordsyrien bereits mit Kanzlerin Angela Merkel abgestimmt.

Der türkische Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, hatte die EU aufgefordert, den Militäreinsatz seines Landes in Nordsyrien nicht als Besatzung zu bezeichnen, und drohte andernfalls, 3,6 Millionen Flüchtlinge in die EU durchzulassen.

* Terrororganisation, in Russland verboten

