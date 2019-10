Südkorea ortet sechs russische Militärflugzeuge in seiner Luftabwehr-Zone

Zwei russische Langstreckenbomber und vier Begleitflugzeuge sollen am Dienstag in Südkoreas Luftabwehr-Erkennungszone (KADIZ) eingedrungen sein, ohne allerdings den Luftraum des Landes zu verletzen. Dennoch musste Südkorea Kampfjets alarmieren. Russland erkennt die von Seoul willkürlich eingerichtete Zone nicht an.