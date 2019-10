US-Senat billigt NATO-Beitritt von Nordmazedonien

Der US-Senat hat mit der Annahme eines Protokolls zum NATO-Vertrag von 1949 den Beitritt Nordmazedoniens zur Allianz gebilligt. Für das Dokument stimmten am Dienstag 91 Senatoren bei zwei Gegenstimmen.

Die Sitzung wurde vom TV-Sender C-SPAN live übertragen.

Griechenland und Mazedonien hatten ihren langjährigen Streit über den Namen der ehemaligen Teilrepublik Ex-Jugoslawiens im Juni 2018 mit der Unterzeichnung eines Abkommens beendet. Das Dokument ebnet Skopje den Weg in die NATO und die Europäische Union, stößt aber sowohl in Griechenland als auch in Nordmazedonien selbst auf Kritik.

NATO-Gipfel im Dezember

Derzeit wird das Beitrittsprotokoll von Mitgliedsländern der Allianz ratifiziert. Der Prozess endet voraussichtlich zu dem für Dezember dieses Jahres nach London einberufenen NATO-Gipfel. Bislang wurde das Protokoll von 21 der 29 Allianz-Mitglieder gebilligt.

am/