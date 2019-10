US-Regierung genehmigt 4,5 Millionen Dollar für syrische Weißhelme

Die entsprechende Summe sei Teil der andauernden Unterstützung der USA für die Zivilschutzorganisation und deren Arbeit in Syrien, die mehr als 115.000 Menschen in dem Bürgerkriegsland gerettet habe. Außerdem ruft Washington seine Verbündeten und Partner auf, die Tätigkeit der Gruppe ebenfalls zu fördern.

„Gestern hat Präsident Donald J. Trump 4,5 Millionen Dollar als direkte Hilfe für die Syrische Zivilverteidigung (SCD) genehmigt, um die wichtige und hoch geschätzte Arbeit der Organisation in dem Land zu unterstützen. Im Laufe des acht Jahre andauernden Konflikts in Syrien hat die SCD mehr als 115.000 Menschen, darunter viele ethnische und religiöse Minderheiten, gerettet. Die Vereinigten Staaten rufen unsere Verbündeten und Partner auf, sich der Förderung der SCD und unseren Bemühungen anzuschließen, Zivilisten, religiöse und ethnische Minderheiten sowie andere unschuldige Opfer des Syrienkonflikts zu schützen”, heißt es in der am Dienstag unterbreiteten Pressemitteilung.

Die „Weißhelme“ präsentieren sich als Beschützer der Zivilbevölkerung in Syrien, ohne politische Agenda. Der Organisation wird jedoch vorgeworfen, inszenierte Videos aus Syrien zu verbreiten: So haben syrische Journalisten mehrere Aufnahmen gezeigt, auf denen die „Rettungskräfte“ mit Waffen und in Militäruniform zu sehen sind. Das russische Außenministerium bezeichnete die Tätigkeit der „Weißhelme“ als Teil der Verleumdungskampagne gegen die syrische Regierung.

